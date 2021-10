Soirée concert Twin à la Bazoge avec Tendance Ouest

Les soirées Twin sont de retour ! La rentrée à été difficile, on est déjà épuisés de retrouver le banc de l'école et l'ordinateur poussiéreux du bureau. Tendance Ouest vous donne une bonne idée de sortie dans la région pour reprendre des forces ! Participez à la soirée Twin à la Bazoge ce samedi avec une programmation qui promeut la scène indépendante, la richesse des talents locaux. Un éveil aux musiques actuelles qui veut mélanger le public et le genre.

Oak Station :

Formé en 2012, le groupe est né des locaux de répétitions Argot Note à Flers. Ce fameux squatte informel, où naissent les pépites musicales de l'Orne tel que les Concrete Knives, les Chocolate Donuts et bien d'autres...

Pour le coup, OAK Station vient tout juste de presser son premier EP avec un répertoire dynamique et aérien, tinté des influences rock, pop, blues ou encore jazz des musiciens.

Après une résidence à la Luciole/Alençon, quelques dates occasionnelles dans des salles Parisiennes tel que la Boule Noire, le groupe fera un passage à La Bazoge pour vous présenter ses premières esquisses musicales.

Passage « obligé » au Twin pour signer une nouvelle étape dans le développement de leur carrière

GUIOHM :

On pourrait dire que Guiohm Deruffi est un extraterrestre de la 5ème dimenssion avec une guittare maitrisée à merveille! Repéré des grosses pointures de la musique tel que Daniel Givone et Gildas LeFolch, Guiohm trace un parcours avec des belles 1ères parties comme Jacques Higelin, Jean-Jacques Milteau avec son groupe Tyzef.

GUIOHM vient spécialement à La Bazoge pour nous présenter en 1ère partie son projet solo : mélange de compositions et reprises à consonances blues-folk & jazz funky, inspiré de musiciens comme Bob Dylan, Jeff Buckley, Georges Benson, Pat Metheny...

Les puristes y trouveront leur compte!

Tarif : 9€ Toutes les informations à retrouver ici