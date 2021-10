A Argences, le prévenu avait tenté d'acheter de grands vins pour 2,90€

A l'aide d'un dispositif aimenté, le jeune homme est parvenu a enlevé l'antivol de prestigieuses bouteilles de vin. Puis, avant son passage en caisse, a soigneusement remplacé les étiquettes par celle de bouteilles à moindre coût.

Lundi 22 septembre, il répondait en comparution immédiate d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour un total de six bouteilles de vin. A l'audience, on apprend qu'il a étiqueté trois bouteilles de Chateau Yquem à 2,90 euros alors qu'elles valent 440 euros, et trois bouteilles de Sauternes, qui, elles valent 190 euros!

A l'énoncé des réquisitions, le prévenu éclate en sanglots, la tête dans les bras repliés. Par interprète interposé, il promet : "Je ne recommencerai plus".

Le jeune homme a finalement écopé de deux mois de prison. Dès le jugement prononcé, il se met à genoux et supplie la présidente, des trémolos dans la voix : "S'il te plaît, Madame, pas la prison, pas la prison".

Il est rapidement interrompu dans sa démonstration par l'escorte qui le menotte à nouveau pour l'emmener à la maison d'arrêt, les mains dans le dos, tenu par une corde.