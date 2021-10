Notre table caennaise : Saïgon Mon Amour, rue Guillaume le Conquérant

Les arbustes, abrités derrière la vitre sous deux belles voûtes en pierre, suggèrent plutôt les locaux d’un fleuriste. Mais une fois à l’intérieur, derrière ce rideau de verdure, il devient facile de plonger dans un tout autre monde.



Un vent de légèreté

La cuisine vietnamienne est à l’honneur. Et comme la maison aime varier le menu, il est difficile de s’en lasser. Lors de mon passage, j’ai pu savourer des nems bien frais en entrée, avec leur sauce qui révèle un peu plus les pouvoir gustatifs des ingrédients. Pour compléter la formule entrée-plat à 14,50 €, j’ai opté pour la spécialité de la maison : la crêpe vietnamienne qui répond au doux nom de bánh xèo. D’un beau jaune éclatant, certainement dû au curcuma, elle enveloppe des morceaux de viande de porc, des crevettes et des germes de haricot.

Le traditionnel bo bun compose également la carte de l’établissement. Emincés de boeuf, nouilles fines et légumes offrent une belle évasion culinaire. Du porc au caramel ou du poulet citronnelle sont également souvent proposés. Des épices originaux empruntés à la cuisine japonaise, indonésienne ou encore thaïlandaise ne sont jamais loin.

Pratique. 32 rue Guillaume Le Conquérant à Caen. Tél. 06 95 75 65 80.