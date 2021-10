McDonalds s'appuie sur un steak 100% normand

Si le pain a été largement amélioré par rapport au sandwich phare de la franchise, le Big Mac, le steak mis en avant par ce nouveau produit peine cependant à se distinguer une fois en bouche. Une tranche d'emmental et une sauce moutarde participent à le mettre en valeur. “Ce n’est pas évident de le reconnaître au milieu d’autres burgers”, soutient Michel Hamel, président de la filière race normande, ravi de ce partenariat. “Quand on vend une carcasse, tout ne va pas à une grande enseigne, et depuis plus de 20 ans, McKey, le fournisseur de McDonald’s, achète ainsi des morceaux.” Les deux partenaires sont alors gagnants : les producteurs locaux voient l’intégralité de leur viande achetée ; le fournisseur bénéficie lui d’un produit de qualité à moindre coût.

Et McDonald’s d’en profiter pour surfer sur la vague des réseaux courts. Au total, 130 tonnes de viande normande sont consacrées à cette opération éphémère. “Je suis ravi car nous allons pouvoir parler de la race normande partout en France, avec un certain sentiment de fierté”, se réjouit Hervé Delbarre, gérant de huit restaurants McDonald’s dans le Calvados. “Mon souhait, c’est qu’il y ait en permanence un burger normand à la carte à l’avenir, mais ce sera aux clients d’en décider...”