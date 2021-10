Revivez l'émission spéciale avec Xavier GRAVELAINE !

Hier soir, Xavier GRAVELAINE le directeur général du SM Caen était l'invité d'honneur de l'émission Tendance Sports. Et qui de mieux pour débriefer du premier mois du SM Caen en L1, des parcours de l'US Avranches et des équipes fédérales mais aussi du foot régional et de la nouvelle politique de recrutement local ! La première émission de radio du Malherbiste du siècle, c'était Tendance Sport et c'est à réécouter sans modération !