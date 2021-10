100 villes-100 héros-100 drapeaux

Dans notre région, au 36ème R.I de Caen, au 2ème RI de Granville, au 7ème RCH à Evreux, et à Alençon à 11h, dans la cour du quartier Lyautey, ex-garnison du 14e Régiment de Hussards. Il y sera rendu hommage au Lieutenant-Colonel Wallerand de Hauteclocque.

Affecté au 14e Régiment de Hussards d’Alençon, c’est en tant que chef de corps que le Lieutenant-Colonel Wallerand de Hauteclocque quitte sa garnison au premier jour de la mobilisation avec son fils aîné, cavalier dans cette même unité. Engagé dans les combats d’Ethe (Belgique), il est gravement blessé au bras et à la cuisse. Hors d’état de suivre son unité et refusant de la ralentir, il reste seul en arrière avec son arme et il sera tué, de même que son fils, le 22 août 1914.