Face au déficit de Caen Event, la foire de Caen voit loin

"Nous souhaitons faire de la Foire de Caen un événement à l'échelle de la Normandie, en faire La foire de référence en région", indiquait ce jeudi 4 septembre, Grégory Berkovicz, président depuis quelques mois de Caen Event, la société d'économie mixte en charge de l'organisation de l'événement.



Cette année encore, les organisateurs veulent valoriser leur savoir faire en terme d'organisation. "Il faut que chaque année, la foire soit nouvelle, sinon elle s'éteint." Cette ambition est d'autant plus légimitime, que de l'aveu de son principal représentant, elle est actuellement en déficit de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais la "locomotive qu'est la foire", attire toujours autant d'exposants. Bien que les dates aient été reculées cette année en raison des Jeux équestres mondiaux, et que se tiennent en même temps les foires de Metz et de Marseille, le nombre d'exposants est similaire à celui de l'an passé. Plus de 800 professionnels sont attendus (camping car, 25 restaurants, habitat, concessionnaires, piscinistes, chalets, mobil-homes, forme et bien-être, artisanat...). 166 000 visiteurs avaient déambulé dans les allées de l'édition 2013, ce qui en fait la 11e foire française en termes de fréquentation.

Cette édition 2014 marquera le retour de l'espace Playmobil dans le hall 1. L'ameublement arrive dans le nouveau hall, le 2, avec un nombre d'exposants en hausse cette année pour ce secteur d'activités. Le "Coeur de foire" est maintenu avec notamment une carrière pour les concours de poulinières. Une exposition sur la filière bois sera également proposée, lançant à Caen l'opération "le mois du bois". Par ailleurs, des ateliers démonstrations culinaires animeront le hall 5 avec le partenariat de Flyin' Chef, ainsi qu'un concours "tous en cuisine" en amont d'un salon dédié à la cuisine à Caen en novembre.