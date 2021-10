Sortir dans la Manche : mercredi 3 septembre

Ce week-end est placé sous le signe de la danse latine avec l'association Baïla salsa Cherbourg Manche à l'occasion de la venue du Queen Mary 2 à Cherbourg. Ecoutez Maha nous présenter ce qu'ils vous ont concocté pour ces deux jours...

La croisière s’amuse à la cubaine à Cherbourg pour la venue du Queen Mary 2 tout le week-end. Les infos complémentaires à retrouver sur la page FB et sur bailsalsa.jimbo. Notez que vous pouvez encore vous inscrire pour participer au cours de salsa avec Ange chaque lundi soir.

Samedi c'est la fête de quartier sur le stade des fourches à Cherbourg-Octeville, vous allez faire profiter à vos enfants de plusieurs animations, des jeux et un concert de 15H à minuit. L'entrée est libre et la restauration est possible sur place.

L'office de tourisme de la Hague vous convie à une balade en pleine nature à Vauville pour découvrir son Histoire et ses sites naturels. C'est dimanche avec au programme la traversée de la réserve de Vauville et rejoindre le camp Maneyrol, haut lieu du vol à voile dans la Hague. La balade se clôture par la visite guidée des extérieurs du château. Rendez-vous à 13h45 à la mairie de Vauville Réservation obligatoire au 02 33 52 74 94 comptez 6 euros par personne.