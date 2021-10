JEM 2014 : le Prince de Dubaï remporte l'Endurance à Sartilly

Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, dossard numéro 3, a franchi la ligne d'arrivée à Sartilly sous une pluie battante, à 18h08;28, avec près d'un quart d'heure d'avance sur sa poursuivante hollandaise Marijke Visser.

Le départ avait été donné à 7h00 aux 167 partants dans la pénombre du lever du jour.

Yamamah (photos), magnifique cheval du Prince héritier de Dubaï, a été d'une régularité sans faille. Il a réalisé les 160 km des 5 boucles à une vitesse moyenne de 19 km/h en 8 heures 19 minutes 7 secondes. Dernier "survivant" des 5 chevaux engagés par les Emirats Arabes Unis, il est devenu aujourd'hui dans la Manche le meilleur marathonien du monde. il succède à son père, présent hier à Sartilly avec une délégation et des moyens impressionnants pour féliciter son fils, l'émir Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Le Prince héritier de Dubaï réalise l'ensemble de la 5ème et dernière boucle en solitaire. dès le départ, les 5 cavaliers des EAU s'étaient isolés en tête, menant un train très élevé.

Le prince héritier (à gauche ci-dessus) a effectué toute la 3ème boucle avec Sh rashid Dalmook Al Maktoum (dossard n°1 - EAU).

Entre chaque boucle, après la baisse du rythme cardiaque et le passage obligatoire par les vétérinaires qui donne ou non l'autorisation de poursuivre la course, Yamamah, le cheval du Prince est bichonné et rafraichi par ses grooms et soigneurs pendant près de 30 minutes, avant de prendre à nouveau le départ.

Yamamah est un cheval d'exception aux qualités d'endurance rares.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée de la 5ème et dernière boucle, Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum va présenter une dernière fois son cheval au contrôle vétérinaires. Eux seuls confirment la victoire ... ou non. Celle du Prince est validée.

La médaille de bronze est remportée par Abdulrahman Saad A.S Al Sulaitenn (photo ci-dessous), du Quatar, avec Koheilan Kincso. Il franchi la ligne d'arrivée près de... 50 minutes après le Prince héritier de Dubaï.