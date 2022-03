Le village des Jeux inauguré par Bernard Cazeneuve

L'inauguration s'est déroulée dans une certaine intimité devant une centaine de personnes invitées à l'Espace de l'excellence normande, sur le site du Village officiel des Jeux équestres mondiaux. Etaient notamment présent, le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve, le président de région Laurent Beauvais, le maire de Caen Joël Bruneau, le député Philippe Duron et le secrétaire d'État aux Sports, Thierry Braillard.

Laurent Beauvais a tout d'abord pris la parole, rappelant le souhait des différentes entités politiques bas-normandes, "toutes réunies autour de ce projet", d'en faire "un événément popoulaire. A cet effet 300 projets ont été réalisés dans le cadre de l'élan des Jeux." 10 000 places ont distribuées pour permettre d'attirer des personnes n'étant pas directement ou indirectement concernées par l'équitation.

Bernard Cazeneuve, a ensuite pris la parole vantant les mérites de la Normandie.

L'accès à ce parc de 110 000 m2 sera gratuit pour toutes les personnes munies de billets pour les compétitions sportives le jour concerné. Sinon, il faut débourser 5 euros pour pénétrer l'enceinte qui abrite 250 stands d'exposition, deux pistes équestres et la scène musicale qui accueillera pendant 15 jours les concerts du Alltech Music Festival (Entre autres : Kool & The Gang le 24 août, Mes souliers sont Rouges le 25, Sharon Shannon le 28, Kevin Buckley le 29, Oldelaf et Casseurs Flowters le 30, Joyce Jonathan et Louis Bertignac le 4, Aloe Blacc le 6...).