Au programme : une escapade d’un peu plus d’une heure entre l’hippodrome, l’abbaye aux hommes, la place Saint-Sauveur, le château et le quai Vendeuvre. Vous n’avez même pas à pédaler et en plus, c’est... gratuit !

Une opération à l’initiative de la Région Basse-Normandie et de la SNCF, à l’occasion des Jeux équestres mondiaux.