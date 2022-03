Rouen : La Ruche s'installe rive droite

La Ruche, nous vous en avions déjà parlé il y a quelques mois : lire notre article sur la Ruche.

Devant la succès de ce nouveau mode de consommation, Claire Pérez, présidente de la Ruche Rouen a décidé d'ouvrir un second point de distribution, rive droite cette fois, dans les locaux de l'association Guidoline (lire notre article sur l'association Guidoline).

"Ce partenariat prometteur participe à une volonté commune de créer du lien social autour d'une conception plus saine et plus respectueuse de l'alimentation, des hommes et des environnements", explique Claire Pérez.

La première distribution de la Ruche située rue Molière aura lieu le jeudi 4 septembre entre 18h et 19h30. Préparez-vous à commander vos produits.

Pratique. larucherouen@gmail.com ou 06 47 61 20 42