Nouveau visage pour l'entrée Sud de Petit-Couronne

L'entrée Sud de petit-Couronne, rue Aristide Briand, a été complètement rénovée. Pour plus de sécurité et afin de faciliter la circulation, des travaux ont été opérés dans cette zone. La Crea et le Département ont soutenu le projet en donnant des subventions afin de concrétiser les travaux.

Les réseaux de télécommunication et d'électricité ont été enterrés, un éclairage public a été ajouté, et une nouvelle configuration de croisement de la rue Aristide Briand a été instaurée. La piste cyclable a de plus été prolongée permettant de relier le centre-ville à celui de Grand-Couronne.