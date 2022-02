Morya : Le Power-rock-girly en concert à Langrune-sur-mer

C'est face à la mer dans un cadre estival et idyllique que vous pourrez savourer le set de ses 4 rockeuses. 4 musiciennes pratiquant le power-rock-girly avec des textes "piqués de féminité". Morya, c'est la réunion de 4 sensibilités personnelles et musicales influencées par ACDC, Mademoiselle K, U2, Pink Floyd, M, Shakaponk et qui s'expriment au travers d'une musique rythmée.

Retrouvez le girly band le plus expressif de la région en concert face à la mer ce vendredi 18 juillet à Langrune-sur-Mer. toutes les informations à retrouver ici