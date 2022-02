Chauffer dans La Noirceur : Focus sur EZ3kiel !

EZ3kiel est un groupe Français résidant à la Riche et formé depuis 1993. Il est aujourd’hui constitué de trois membres Joan Guillon ( compositeur principal et guitariste), Yann Nguema ( anciennement bassiste, en charge de l’aspect visuel et interactif) et Stéphane Babiaud (percussionniste de formation, multi-instrumentiste et arrangeur).

Mariant avec élégance et inspiration musiques acoustiques et arrangements électroniques il a longtemps été catalogué dans le mouvement Dub. EZ3kiel est aussi un groupe ancré dans son temps qui a fait de l’outil technologique un leitmotif principal ces dernières années notamment avec le projet d’exposition d’oeuvres interactives les mécaniques poétiques.

Un voyage anachronique, un univers scénique et musical qui sublime le temps, éveille et bouleverse nos sens. EZ3KIEL nous transporte dans leur atmosphère romantique et magistrale.

En concert ce samedi 12 juillet au festival Chauffer dans la Noirceur à Montmartin-sur-Mer.