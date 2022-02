Sortir en région : lundi 14 juillet

Aujourd'hui le motocross de Bellême revient pour l'édition 2014 avec le championnat de France et l'Interligue 85 cm3. Une buvette et la restauration sont prévus sur place. Comptez entre 12 et 16 euros l'entrée.

Le bureau information jeunesse organise la deuxième édition de son « BIJ tour » cet été en Normandie. Retrouvez le BIJ Tour sur Facebook, la prochaine date c'est ce mercredi au lac du pays mêlois à la Ferté Macé.

Dans le cadre des Jeux équestres mondiaux et du dispositif Passeurs d'Images, le cinéma LUX et la Ville de Caen proposent la projection de plusieurs films, tous sur le thème du cheval.Prochain rendez-vous demain avec "Lone Ranger, naissance d'un héros", film réalisé par Gore Verbinski avec Johnny Depp. Début du film à la tombée de la nuit dans le quartier de la Guérinière, sur la place Gutenberg. Prévoyez coussins et couvertures

Tout au long de l'été vous pouvez pratiquer des sports d'eau sur les plages du canton des Pieux. Les associations vous accueillent tous les jours pour des stages ou des découvertes du surf avec le Cotentin Surf Club à Siouville Hague , la Voile et le Kayak avec le Centre Nautique de Diélette ou encore le Char à Voile au centre d'activité Voile et Vent.