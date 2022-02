Raspentino à Malherbe : "J'ai faim"

Issu du monde amateur après des passages à Marignane et Agde notamment, jusqu'à 22 ans, Florian Raspentino à découvert le monde professionnel à Nantes en 2011, avant de s'engager la saison suivante pour l'Olympique de Marseille. Il n'y joua que 6 mois avant d'être prêté à Brest puis Bastia. Avec les Corses la saison passée, il a inscrit 5 buts en 22 apparitions. "J'ai faim et je suis revanchard, car je veux encore plus de temps de jeu", indique le principal intéressé, content d'arriver dans un nouveau club auquel il appartient.

Le natif de Marignane a effectué des tests à l'effort hier. "Tous très bons", selon le directeur sportif, Alain Cavéglia. Il partira avec le groupe caennais dès demain, vendredi 4 juillet, pour le premier stage de préparation à Deauville.