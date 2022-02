Sortir dans l'Orne : vendredi 27 juin

Tout ce week-end c'est la fête St Pierre à Couterne. Au programme : fête foraine, vide greniers, animations et concerts gratuits. Retrouvez le programme complet sur www.fetestpierre.com







Ce week-end , c'est la 2ème édition du Festival de l'Art Récup' et de l'artisanat d'art de l'Orne à Trun. Récupérer ce qui ne sert plus, valoriser ce qui est fait main, recycler ou retraiter des matières à partir de déchets… “Faire du beau avec du vieux” pourrait être la devise des 30 artistes et artisans présents au 2ème festival international de L’Art Recup’. 30 artistes et artisans recycleurs professionnels vous présentent leurs créations dans la joie et la bonne humeur ! Sculptures, bijoux, objets déco, meubles,

lampes, sacs et accessoires de mode, vêtements, décoration d’intérieur, tout est recyclé puis métamorphosé avec passion et imagination. Il y a aura aussi des concerts et ateliers. Rendez-vous au champ de foire de Trun demain samedi de 14h à 20h et dimanche de 11h à 18h.