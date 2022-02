Des chiffres qui ne cessent de gonfler...

7. Le nombre d’éditions organisées depuis la première en 2008.

50 ans. La célèbre Ford Mustang fête cette année ses 50 ans. Elle est l’emblème de cette édition 2014 du Rétro festival. Elle est apparue pour la première fois en France dès 1964.

60 ans. C’est aussi l’anniversaire de la première course de formule 1 à la prairie (voir page V).

70e. Le Rétro Festival surfe également sur le 70e anniversaire du Débarquement allié en Normandie, avec notamment un espace spécialement aménagé pour les véhicules civils de l’après-guerre.

100. Comme le nombre de bénévoles impliqués sur l’ensemble des deux jours de la manifestation.

600. Ils seront plus de 600 collectionneurs inscrits, à mettre en avant leurs véhicules.

20 000. Lors de l’édition 2013, 20 000 personnes étaient venues admirer les modèles sur la prairie. Les organisateurs en espèrent plus cette année.

180 000 €. Le budget total du Comité d’organisation pour cette septième édition.