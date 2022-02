JS Cherbourg : le planning des matches amicaux

Après un bon mois de vacances, les mauves et leurs 6 recrues reprendront l'entraînement le 28 juillet, pour une préparation de six semaines, ponctuée de deux stages et sept matches amicaux.

- 9 et 10 août : stage de cohésion d'équipe à Siouville-Hague

- 11 au 14 août : stage sportif à Cesson (LNH), entraînement avec Chartres (Pro D2) avant un match face à Cesson (le 13) et face à Angers (le 14)

- 22 août : tournoi à Amiens, matches face à Nancy (Pro D2) et Besançon (Pro D2)

- 29 et 30 août : matches à domicile face à une équipe de Pro D2 et une équipe de N1 (probablement Gonfreville)

- 6 septembre : match à domicile face à la Crea Oissel (N1)

- 12 septembre : reprise du championnat, face à Billère