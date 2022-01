Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 14 et 15 juin

MANCHE



Ce dimanche rendez-vous en baie du Mont Saint Michel pour l'édition 2014 de la convergence vélo. C'est un rassemblement cycliste. Retrouvez les villes de départ sur convergence.baiedumontsaintmichel.over-blog.com.



Samedi, place à la seconde édition du Festival des Bords de Vire, parcours art/environnement entre Tessy-sur-Vire et Saint-Lô, le long du chemin de halage. Les festivités commenceront à partir de 11h avec la performance de Antonio Rodriguez-Yuste et Stéphane Carbonne puis la proposition Land art corporel de la Compagnie dernier soupir. C'est ouvert à tous.



Saint-Lô Commerces fête les papas ce samedi place de l'hôtel de ville de 15h à 17h. Au programme : un circuit de mini moto en partenariat avec Equip' Moto et deux simulateurs de course pour essayer la dernière version de Gran Turismo 6 en partenariat avec PlayerOne. Activités gratuites et ouvertes à tous. Il y aura aussi des promotions et des ventes flash dans les commerces adhérents et des cadeaux à gagner grâce à un tirage au sort.



Dimanche, participez à la virée du coeur organisée par le Manche Moto club d'Agneaux. Venez en moto seul(e) ou accompagné(e)s pour une balade de 160km environ. Les frais d'inscription seront intégralement reversés aux Restos du coeur. Ils s'élèvent à 5€ par casque (conducteur et passager). Rendez-vous à 9h dimanche au complexe sportif d'Agneaux pour un départ à 10h. Fin de la balade vers 17h.



CALVADOS



Ce samedi participez au tremplin musical à Falaise organisé par le centre socio-culturel. Venez défendre vos artistes préférés parmi 6 groupes en compétition. Rendez-vous à 14h30, les concerts sont gratuits.



Le Château de Crèvecoeur organise, en partenariat avec l'association du Brochet Caennais, l'animation «Au bord de l'eau». Dimanche, de 14h à 18h, les enfants de moins de 14 ans pourront pêcher dans les douves du Château. A cette occasion, 50 kilos de truites seront lâchées dans les douves.



Participez à la 5ème édition du Rast'Art Festival qui se déroule tout ce week-end à Sannerville. Un festival qui regroupe le travail des artistes qui composent le Collectif tels que des groupes, des DJ’s, des plasticiens mais aussi des peintres… retrouvez en concert des groupes régionaux, des artistes de notoriété nationale des têtes d’affiche internationale comme Nâaman. L'entrée est à 18€ pour un jour, 25€ pour les 2 jours. Toutes les infos sur rastart.fr



Ce week-end, retrouvez la 2ème édition du festival "La country débarque" à Mandeville en Bessin. De la danse mais aussi de nombreuses animations sur place. Pendant 2 jours, le manoir de Douville se transforme en Far-West. Ambiance cow-boy avec costumes, exposants, campements, structures gonflables, mais aussi rodéo mécanique. Rendez-vous à partir de 14h samedi et à partir de 10h dimanche. L'entrée est à 10€ pour l'ensemble du week-end.



ORNE



Dimanche à Bagnoles de l'Orne, c'est le printemps des associations dans le cadre du 70ème anniversaire du Débarquement. Au programme : chants, expos, films documentaires, repas à l'aérodrome. Des animations gratuites et ouvertes à tous.



Depuis vendredi assistez à la 8ème édition du Troc'Music Festival à la Mesnière. Venez applaudir sur scène le quatuor Kylia, Les Pirates, Treizeurs du Mat', Borborygmes, Deputies et plein d'autres sur les trois scènes du festival. Des animations seront proposés au public tout au long de la journée. Rendez-vous à l'église de La Mesnière à partir de 20h, l'entrée est gratuite



Ce week-end, c'est la 17ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, sur le thème «Lumière et couleurs». Le but de cette manifestation est de faire connaître et aimer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels - 1300 manifestations sont organisées dans toute la France dont 52 en Basse-Normandie. Retrouvez les sur patrimoine-environnement.fr



Tout ce week-end, c'est la 2ème édition du salon des loisirs créatifs et de l'artisanat à la Chapelle-Montligeon. 40 exposants professionnels sont présents. Vous trouverez : des bijoux, de la mercerie, de la peinture décorative, du scrapbooking, … L'entrée est gratuite. Rendez-vous samedi et dimanche à la salle omnisports.