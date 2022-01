Sortir dans l'Orne : mercredi 11 juin

Le festival du conte de l'Aigle revient pour une 2ème édition dès aujourd'hui et jusqu'à samedi. Un édition placée sour le signe du souvenir. Le programme du festival est à retrouver sur www.ville-laigle.fr







Ce samedi assistez au concert de Alee et Monsieur Roux à saint Hilaire sur Risle. Troubadour observant le monde qui ne tourne pas rond, les facettes d'Alee sont multiples. Dans son univers, les textes engagés s'entremêlent aux compositions plus personnelles. Monsieur Roux nous conte l'histoire d'un étranger. Il se laisse aller à des textes plus introspectifs et intimes . Rendez vous à Saint hilaire sur Risle au bourg Ancienne école à partir de 21h00 tarif 10€







A Argentan, la 6ème bourse « Militaria » aura lieu les 14 et 15 juin. En cette année de 70ème anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie, Dominique Fillonneau, président du club de tir, qui organise cette bourse, a décidé d'aller plus loin, avec l'organisation le samedi 14 d'un défilé commémorant le débarquement, dans les rues du centre-ville.

C'est parce que toutes les commémorations autour du 6 juin se passent sur la côté normande, et qu'il n'y a rien dans l'intérieur des terres, qu'est née cette idée.

Le défilé comprendra pas moins de 200 participants: joueurs de cornemuse, portes drapeaux, figurants en tenue civile d'époque, fantassins US en tenue de combat, et 25 véhicules militaires, dont un char Sherman.

Le défilé partira samedi à 14h du champ de foire et passera devant la gare Sncf, le monument de la Résistance, la place Henry IV, et retour au champ de foire à 16h, après 2 arrêts : pour un dépôt de gerbe Place Leclerc et pour des séances photos sur la Place du marché. Le centre-ville sera pavoisé et sonorisé avec musique d'époque.