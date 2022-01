50523. 1 000 parachutistes largués au-dessus de La Fière, en présence du ministre de l'Intérieur.

900 militaires et une centaine de civils largués au-dessus du site de La Fière, à proximité de Sainte-Mère-Eglise, en hommage aux 15 000 paras américains des 82ème et 101ème Airborne, qui avaient sauté sur ce secteur dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Un parachutage international auquel assistait le ministre de l'Intérieur, le manchois Bernard Cazeneuve, arrivé sur le site, ce dimanche matin à 11h00.

Des militaires français, américains, anglais, allemands, italiens, belges, hollandais, polonais et tchèques.

Ils sont regroupés en association comme la « Round Canopy Parachuting Team » 321 membres, 18 nationalités la plupart sont militaires. Et effectuer ce saut légendaire est un honneur et de devoir de mémoire.

Hubert Acthem.

Les sauts programmés en trois temps ; 11h30, 14h30 et enfin 15h30 pour le largage d’une centaine de civils en tenue d’époque depuis 10 C-47. Un spectable grandiose à la faveur d'une météo exceptionnelle cette année.

L’évènement a provoque d'énormes bouchons, plus de 20 kms de part et d'autre du site à 11h du matin. Même les petites routes qui mènent au site sont engorgées. A la mi-journée, le site ne pouvait plus accueillir de visiteurs, les parkings arrivés à saturation.

A la fin de la manifestion, les participants sont ensuite remontés, en direction de Sainte-Mère-Eglise sur la place de l'eglise pour l'inauguration d'un nouveau monument dédié aux parachutistes amércains tombés pour la liberté.