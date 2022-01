Le film du jour : Edge of tomorrow

La science-fiction est à l'honneur cette semaine avec un film d'invasion extra-terrestre sur la terre dans un futur plus ou moins proche. C'est « Edge of Tomorrow » de Doug Liman (la mémoire dans la peau, Mr&Mrs Smith …) avec Tom Cruise et Emily Blunt (Victoria : les jeunes années d'une reine, L'agence...).



Ce film est une adaptation d'un roman lui-même adapté d'un manga. Cela ressemble à un assemblage de beaucoup d'autres œuvres ultra-connes : « il faut sauver le soldat ryan », « un jour sans fin », « la stratégie d'ender »... Le gros point fort de ce film, c'est qu'il prend le meilleur de chacun pour les assembler.



L'humanité est en danger après l'arrivée des Mimics via des météorites : des extra-terrestres qui veulent nous annihiler pour s'installer sur Terre. La seule solution pour s'en sortir, c'est de tout donner dans une ultime bataille, une version ultra-moderne du débarquement du 6 juin 1944. Les alliés partent d'Angleterre pour débarquer sur les côtes françaises. Mais au lieu de débarquer par bâteau, les soldats sont largués depuis les airs dans des exo-squelettes de guerre qui décuplent leurs forces et surtout sont dotés d'armes à gros calibre.

C'est tout comme il y a 70 ans un gros massacre. Le déserteur Tom Cruise meurt sur la plage dans les 1ères minutes de l'affrontement. Seulement (et heureusement) l'histoire ne s'arrête aps là et il se réveille le matin de son arrivée dans le camp d'entrainement, la veille du débarquement.



Tom Cruise peut maintenant revivre la même journée à chaque fois qu'il meure. Un avantage indéniable pour gagner la guerre. Evidemment, les mimics ne veulent pas laisser ce pouvoir aux humains et vont tout faire pour l'empêcher de le garder.



Mais avouez que si un homme, que vous trouvez lâche car il est militaire mais ne veut pas aller sur le front, vous disait qu'il venait de vivre la journée du lendemain et qu'il est revenu dans le passé (votre présent), à sa mort, vous ne le croiriez pas. Les ennemis de Tom Cruise ne sont donc pas seulement les extra-terrestres mais aussi ses supérieurs humains. La seule à le croire est l'héroïne de guerre interprétée par Emily Blunt. Une sorte de Jeanne d'Arc des temps modernes.



J'ai aimé ce film pour son côté spectacle. Le débarquement en navettes est époustouflant à voir et sur place, on ressent le carnage, c'est bien filmé.

Le côté fantastique, avec le retour dans le temps incessant est plutôt bien exploité. Il y a quelques ellipses un peu trop marquées, on ne sait pas toujours si l'on voit la tentative suivante de sauvetage de monde ou la 3ème tentative suivante mais dans l'absolu on suit plutôt bien le parcours de Tom Cruise. On évite trop de répétitions à l'écran, ce qui aurait entrainé une lassitude qu'on n'a pas.



Malgré son immense talent, Tom Cruise ne convainc pas forcément dans les premières minutes du film. Au début il est effectivement un trouillard, un homme qui ne veut pas aller sur le front. Pas forcément très crédible , on le préfère nettement lorsqu'il commence à devenir aguerri à force de revivre les mêmes combats..



Emily Blunt est crédible en guerrière impitoyable, pas toujours facile quand vous n'avez jamais été vu dans un film du genre.



Du grand spectacle, des bons effets spéciaux, des acteurs qui font le boulot, mais malheureusement il manque quelque chose pour que le tout devienne culte. Le scénario n'est pas si développé que ça et c'est surtout la fin qui déçoit. C'est beaucoup trop facile, et pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un film de ce calibre. On termine ainsi avec une note de déception.

La relation entre les 2 acteurs principaux n'est pas assez approfondi. Tout le côté militaire est bien filmé mais au sujet de l'intime, de l'affection , on ne fait qu'effleurer le sujet.



CONCLUSION

Edge of tomorrow est donc un bon film de science-fiction, avec un duo de guerriers impressionnants à voir ferrailler contre les extra-terrestres. Mais le côté relationnel est mis au second plan, ce qui empêche l'empathie totale. La fin est bâclée. L'impression globale reste néanmoins très bonne pour ce film qui mérite d'être vu, mais qui aurait pu faire mieux, en ce moment au cinéma.