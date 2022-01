Audrey Le Goff met les pieds dans le plat

“J’aime cuisiner depuis toute petite, explique la jeune femme, mais j’ai toujours eu du mal à suivre exactement la recette”. De manière générale, la conseillère en environnement de la chambre d’agriculture, avoue aimer créer. “On me demandait souvent mes recettes, donc j’ai fini par créer un blog il y a quatre ans pour m’amuser et partager mes recettes”.



Un an plus tard, Audrey se découvre une passion pour l’écriture et son rêve d’écrire un livre devient réalité. “Je démarchais des éditeurs et un jour, l’éditrice d’Hachette, qui connaissait mon blog et cherchait de nouveaux auteurs, a décidé de publier mon livre”. Bagels sort et se vend comme des petits pains. Le livre test devient rapidement le pionnier d’une longue série puisque Apéro à tartiner, Cuisine Ch’ti, Mug Cakes et Prêt à tartiner suivront.

La cuisine pour Audrey, ça n’a rien d’une importunité. “Je cuisine tous les jours, mais j’utilise très peu de recettes”. Et en plus de posséder son propre blog (audalacuisine.canalblog.com), la passionnée collabore également avec les sites aufeminin.com et puresaveurs.



Et pour Audrey, le risque que son blog puisse faire de l’ombre à ses livres ne l’inquiète pas. “Je ne pense pas qu’il y ait de contradiction entre les deux. Personnellement, j’adore les blogs, mais j’aime acheter des livres. Je mets quelques recettes afin de donner envie aux internautes d’acheter mes livres”.



Si Audrey est loin d’envisager de quitter son emploi pour se consacrer à 100 % à la cuisine, elle n’a pas l’intention d’arrêter d’écrire ni de cuisiner pour autant. D’ailleurs, ses deux prochains livres sortiront en 2014. À vos fourneaux !