76402. Une ministre et un champion d'Europe à Malaunay

Il y avait foule ce lundi matin à Malaunay. Dans l'enceinte du nouveau gymnase Nicolas Batum, environ 200 personnes étaient venues admirer et rencontrer le champion de basket qui s'apprête à disputer les Mondiaux fin août dans la peau du capitaine de l'Equipe de France. Les habitants de Malaunay ont également pu écouter la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Le contraste entre l'élue et le sportif était d'ailleurs saisissante : entre le basketteur de 2.03m et la ministre bien plus petite, la comparaison était amusante.

Tous les élus - le président de la Crea Frédéric Sanchez, le président du Conseil général Nicolas Rouly, le député Christophe Bouillon, le sénateur Didier Marie et bien sûr le maire Guillaume Coutey - étaient au rendez-vous de cette inauguration importante. L'édile en a profité pour saluer la disponibilité de Nicolas Batum : "On l'a fait au culot, en lui envoyant un message sur Facebook et il nous a dit banco !"

Au-delà de la présence de personnalités, la construction de ce gymnase à la place de l'ancienne salle datant de 1968 est un projet d'ampleur : des vestiaires ont été construits et le bâtiment consommera 62 % d'énergie en moins que la précédente salle. L'Agence de l'Environnement (ADEME) a accordé une subvention de 101 000 € pour récompenser cette volonté écologique. Le projet a coûté en tout près de 1 100 000 €.