L'aéroport Caen-Carpiquet prend un nouvel envol

La longue piste de 1 900 mètres et sa desserte de 350 mètres ont été recouvertes d'un nouvel enrobé de surface. La zone d'atterrissage a été mise aux normes avec l'installation de 140 balises lumineuses et le renouvellement du marquage au sol. Quatre bassins d'eaux de pluie sont également venus s'ajouter pour un meilleur traitement des eaux.



Le détournement de la RD 9 attenante, qui permettra de récupérer 300 mètres de piste supplémentaire, peut être maintenant envisagé. L'agglomération Caen-la-Mer souhaite ainsi améliorer la compétitivité de l'aéroport dans l'offre aérienne et accentuer le marquage de Caen comme capitale régionale. Caen-Carpiquet connaît notamment une bonne clientèle de tourisme d'affaires grâce aux vols de Britair entre Caen et Lyon.





Marc Levilly est vice-président délégué à l'aéroport à l'agglomération de Caen-la-Mer ; il revient sur les axes de développement pour l'aéroport.



