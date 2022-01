Tornade du Val de Saire : les explications d'un prévisionniste

Une tornade s'est déclarée jeudi 22 mai, sur la commune de Crasville, dans le Val de Saire, occasionnant quelques dégâts sur la commune. Un phénomène qui sera étudié, les prochains jours, par Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents. David Dumas, prévisionniste, nous éclaire sur ce type d'événements météorologiques, déjà observés dans la Manche il y a quelques années.

Est-ce réellement une "mini-tornade" que l'on a observé, jeudi 22 mai, dans la Manche ?

Ce terme n'existe pas vraiment, il est employé par les médias. Soit, il s'agit d'une tornade, soit des rafales de vent descendantes sous orages. Dans le cas qui nous intéresse, c'est facile à déterminer, car nous avons la photo du phénomène et les dégâts observés, qui permettront de déterminer l'intensité de cette tornade sur l'échelle de Fujita qui compte 5 niveaux.

Comment se forme une tornade, peut-on la détecter ?

Pour des yeux non-avertis, il est difficile de repérer la formation de tornades à l'oeil nu. Notre observatoire peut prévoir des zones de formation des tornades, mais à l'échelle d'une commune. La tornade se forme avec une instabilité, qui favorise la formation d'orage, et des conditions de cisaillement de vent, des profils de vents qui varient en vitesse et en direction en fonction de l'altitude.

Chaque année en France, on en comptabilise une trentaine. Les très petites tornades qui se produisent sur des zones peu habitées ou au dessus des zones boisées ne sont parfois pas comptées, faute d'observateurs locaux.

Dans votre base de données, avez-vous des précédents sur la Manche ?

La dernière remonte au 17 septembre 2010, sur la commune de Créances, et une seconde à Carentan. En revanche en 2007, le 11 février, une tornade est survenue à Equeurdreville-Hainneville. Elle était d'intensité 2 sur 5, donc a pu engendrer des dégâts plus importants. On connaîtra en début de semaine prochaine l'intensité de la tornade du Val de Saire, que vous pourrez retrouver sur www.keraunos.org.