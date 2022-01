76540. Scandale des TER : la Région réagit

La Région a en effet commandé 10 Régiolis, qui devraient être livrés en 2015 et 2016. Ils circuleront sur la ligne Rouen-Dieppe. Et la Région l'assure : "Les quais au sein des gares qui ponctuent la ligne depuis Rouen jusqu'à Dieppe pourront tout à fait accueillir ces nouvelles rames." Pas de rabotage en vue donc. Et la Région d'ajouter : "Si de nouveaux matériels venaient à devoir circuler sur d'autres axes du réseau régional, quelques quais seraient alors à adapter."

Réseau Ferré de France a en effet ciblé 13 quais à raboter si d'aventure le nouveau matériel roulant devait rouler à ces endroits. Mais les travaux ont déjà été commandés pa RRFF et ils devraient être menés courant 2014 pour être prêt le 1er janvier 2015. Le chantier est estimé à 200 000 €.