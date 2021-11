La minute Kitch (mercredi)

En 2000, la France découvrait une jeune chanteuse Corse née à Ajaccio.

Elle se fait remarquer lors du télé-crochet Grain de Star sur M6.

C'est Mylène Farmer qui tombe sous son charme, elle lui écrit et produit alors 3 albums entre 2000 et 2004.

La suite de sa carrière est plus calme en France, mais elle poursuit sur sa lancée en Asie et en Amérique du Sud.

Son dernier album produit par la jeune scène électro / pop française date de mars 2010.

Il y'a dix ans la France découvrait Alizée avec "Moi...Lolita"