1er mai : contrôles routiers accrus sur les routes de l'Orne

Le lancement ce mercredi soir 30 avril des contrôles pour la période estivale, sur les routes ornaises à l'occasion du "pont du 1er mai", qui sera suivi par ceux du 8 mai, de l'Ascension, et la Pentecôte. Avec le 70ème anniversaire de la Bataille de Normandie et les Jeux Equestres Mondiaux, les gendarmes s'attendent à beaucoup de circulation cet été sur les routes du département, qui est aussi un "département de passage", vers le sud.

Le point sur la situation dans l'Orne:

En 2013, le nombre de blessés à baissé de 19% sur les routes de l'Orne, pour s'établir à 146. Sur ces 12 derniers mois on dénombre moins d'accidents, moins de blessés, mais un nombre de tués qui ne baisse que faiblement, ce qui laisse supposer des accidents plus violents, malgré la prévention et la répression des forces de l'ordre.

Principales causes: des vitesses excessives (9085 verbalisations l'an dernier dans l'Orne), l'usage du téléphone (1510 verbalisations en 2013 contre "seulement" 1255 en 2012), des taux d'alcoolémie trés élevés (1610 verbalisatioins dans l'Orne l'an dernier).

Mais aussi l'endormissement des conducteurs qui n'ont pas fait de pause, lors des départs en week-end ou en vacances.

Ce mercredi soir, tous les gendarmes de la Brigade Motorisée de l'Orne sont sur la route, les brigades de gendarmerie sont aussi mobilisées, de même que les policiers.

Le préfet de l'Orne est présent avec eux sur le terrain. Jean-Christophe Moraud :