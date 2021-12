16 personnes tuées sur la route depuis le début de l'année en Seine-Maritime

Des chiffres encore trop élevés et qui obligent les services de police et de gendarmerie à être mobilisés, notamment en cette fin de vacances scolaires et en ce week-end du 1er mai avec un mot d'ordre : une tolérance zéro pour les comportements irrespectueux, voire inconscients (dépassements dangereux, franchissements de lignes continues, excès de vitesse important, conduite sous l'empire d'un état alcoolique...).

Le préfet de la région Haute-Normandie a notamment rappelé l'interdiction de conduire un téléphone à la main insistant sur le fait qu'il appartient aux automobilistes de rester vigilants et raisonnables.