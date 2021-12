Jean Todt préface "La légende des 24 heures du Mans"

Un mois et demi avant l'échéance 2014 (14 et 15 juin), les éditions Albin Michel, avec l'appui de la plume de Gérard de Cortanze, feuillettent l'histoire pour revenir sur toutes les anecdotes de cette compétition. Plus de 150 photos viennent compléter les propos de l'auteur, qui n'est autre que le petit neveu de Charles de Cortanze, vainqueur au Mans en 1938.

La légende de la course automobile revit au travers des pages glacées et d'un abécédaire passant en revue tous les détails historiques. L'ouvrage rappelle par exemple la légende Bentley, la marque anglaise qui gagna la compétition à cinq reprises. Celle-ci a même adopté la dénomination "La Type Le Mans" sur ses meilleurs bolides, que les passionnés peuvent désormais approcher dans les musées automobiles.

("La légende des 24 heures du Mans" - Gérard de Cortanze, préface de Jean Todt - Editions Albin Michel - parution : 7 mai 2014 - 39 euros)