Programme de stabilité du gouvernement : la députée Laurence Dumont ne le votera pas

Aux côtés de deux autres députés socialistes, Jean-Marc Germain et Christian Paul, Laurence Dumont indique que "pour la première fois depuis juin 2012, nous n’apporterons pas notre suffrage au gouvernement issu de la majorité à laquelle nous appartenons".

"Où est la justice quand, pour financer la baisse des prélèvements des entreprises, on envisage la baisse du pouvoir d’achat des pensions de retraite, des allocations familiales, des aides au logement et du traitement des fonctionnaires, y compris les plus modestes?", écrivent les parlementaires.

Le programme de stabilité du gouvernement doit être voté mardi 29 avril à l'Assemblée nationale.