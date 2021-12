Sortir dans la Manche : mardi 22 avril Impossible de lire le son.

La 22ème édition de Chauffer dans la Noirceur se déroulera du 11 au 13 juillet à Montmartin Sur Mer. Près de 10 000 festivaliers seront attendus sur le site avec pas moins de 40 concerts. Retrouvez la programmation complète ici. Ce mardi soir et demain mercredi, au théâtre de la butte à Cherbourg, venez voir « Le crocodile trompeur ». C’est une version (légèrement) iconoclaste du chef-d’œuvre de Henry Purcell : l'opéra Didon et Enée. . Le plateau est une sorte de vivarium laissant place à l’imprévu de la vie et à l’improvisation. Une joyeuse bande d’artistes tour à tour comédiens, chanteurs et instrumentistes, s’empare de cet opéra pour en faire une œuvre originale. Ici, le burlesque n’étouffe ni l’émotion, ni la beauté de la partition de Purcell. Avec une énergie débordante, entre la bouffonnerie et le tragique, dans une très habile dialectique, naît une émotion de l’ici et du maintenant. Un grand bonheur de spectateur en perspective ! C'est à 20h30 ce mardi soir et demain mercredi à 19h30. A l'archipel de Granville ce mardi soir, « Voyage au bout de la nuit de Céline. Jean-François Balmer manie avec maestria un style faussement simple dont il délivre la poésie et la musicalité. Cette «symphonie littéraire» (ainsi que l'appelait Céline) sombre, désenchantée mais souvent drôle, sur le monde, l'homme et l'intime pouvait difficilement trouver plus bel interprète. Ca commence à 20h30.