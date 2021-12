La table Caennaise : la cantine des Quatrans

A première vue, “la cantine des Quatrans” porte bien son nom. D’accord, mais une cantine de haute volée alors: l’espace est agréable, lumineux et revêtu de couleurs claires. Les tables sont en bois, et pas une chaise n’a sa semblable. Et les ardoises, entourées de cadres en bois cérusé, énumèrent rapidement des plats qui n’augurent que du bon.



Le terroir revisité

Plats du jour : volaille farcie sauce normande, ou tartare de bœuf à l’italienne (avec poivrons et aubergines) à 9€50. Suggestion : rognons de veau à la crème, 12€50. C’est ce que je prendrai, mais pas avant mon entrée, tomate mozarella gratinée et jambon de pays (j’avais le choix avec un saumon aux agrumes et le “museau de la cantine”, museau de porc au chorizo notamment...). C’est efficace. Et c’est un plaisir que de regoûter des rognons, rarement à la carte. Il sont fermes et bien accompagnés d’une bonne sauce comme d’une purée de pommes de terre en morceaux, fondante et croquante (des amandes ?). Je termine avec une cocotte poire chocolat, légère comme il faut pour terminer ce déjeuner. Le tout pour une vingtaine d’euros.

Pratique. La cantine des Quatrans, 3 place Jean Letellier à Caen. Tél. 02 31 85 72 74.