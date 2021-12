76540. Travail illégal : 11 millions d'euros évaporés en Seine-Maritime

Sur 816 entreprises et 1822 emplois contrôlés en 2013, 94 procès-verbaux pour travail dissimulé et 19 pour des étrangers sans titre de travail ou en situation irrégulière ont été dressés. 1095 dossiers de fraude ont été traités. Le montant total des fraudes se monte à 11,2 millions d'euros, soit un million de plus qu'en 2012.

La tendance se poursuit au 1er trimestre 2014 avec 186 entreprises contrôlées et 28 procès-verbaux pour travail dissimulé. Les tribunaux promettent de sanctionner sévèrement les auteurs de ces fraudes pour "protéger l'emploi".