Bonne table : le Florian en plein coeur de Rouen

Si la devanture en pierre est accueillante et invite à entrer dans ce joli restaurant, l’intérieur du lieu n’est pas en reste et sent bon l’Italie. Des masques tout droit sortis du carnaval de Venise, de la musique classique, le décor est idéal pour un tête à tête romantique.



Carte exhaustive



Quant à la carte, on peut dire qu’elle est détonnante. Pizzas et pâtes viennent côtoyer viandes, poissons et même plusieurs burgers. Un peu étonnant pour un italien et pas spécialement rassurant. On ne se laissera pas tenter. A la place, nous optons pour du classique : pizza savoyarde garnie de crème fraîche, emmental, lardons, oignons, pommes de terre et fromage à tartiflette pour mon voisin et pâtes à la bolognaise pour moi.

Peu d’attente, parfait pour un midi. Les assiettes sont remplies à souhait et le goût y est. Un petit bémol pour la pizza qui manque légèrement de garniture.



Il nous reste donc une (petite) place pour le dessert. Ce sera fondant au chocolat pour l’un, café gourmand pour l’autre. C’est bon. Le Florian est une bonne table, que l’on revisitera avec plaisir.



Pratique. Le Florian 11 rue de Crosne 76 000 Rouen. Tél. 02 35 07 47 17