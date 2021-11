Sainte-Mère-Eglise : 70 ans après, un GI recherche un enfant blessé

Il y a quelques jours, le musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise est contacté par un journaliste de la chaîne de télévision américaine NBC. Il relaye auprès du musée l'appel d'un vétéran américain, Thomas Kilker, qui souhaite avoir des nouvelles d'un enfant qu'il avait rencontré le 6 juin 1944, dans les environs de Sainte-Mère, quelques heures après le Débarquement.

A l'époque, le G.I est pilote officier de planeur Waco dans le 437e groupe de transport, qui a débarqué sur le canton de Sainte-Mère-Eglise vers 4h du matin le 6 juin. Lors de l'atterrissage, un homme à bord de son planeur est sérieusement blessé. Ils parviennent à trouver une ferme dans laquelle un poste de secours d'urgence est mis en place, afin de faire soigner le blessé.

Une rencontre en juin ?

Thomas Kilker y rencontre trois enfants, qui habitent semble-t-il les lieux, et discute avec eux, deux fillettes d'environ 10 et 12 ans et un garçon de 4 ou 5 ans. Une fusillade éclate, le garçonnet est touché par une balle... Il est pris en charge par les secours, mais Thomas Kilker ne saura jamais s'il a survécu ! Il souhaite aujourd'hui en savoir plus sur cet enfant, s'il a pu être sauvé, s'il vit encore... et pourquoi pas rencontrer le septuagénaire qu'il est devenu, en juin prochain !

BONUS AUDIO - écoutez le récit plus complet d'Eric Belloc, du musée Airborne :

Waco Impossible de lire le son.

Contact : Musée Airborne ou page Facebook des vétérans du 437e groupe de transport