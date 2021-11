Publié par le site Screen junkies, ce nouvel avant-goût de la nouvelle saison de "Games Of Thrones" est à la fois direct, drôle, appétissant et intelligement orchestré. Tous les ingrédients y sont à savoir la dose de violence, de sexe, d'intrigue et des personnages à en perdre la tête, bref une petite pépite parodique à déguster avant le 7 avril, jour de rediffusion par OCS en France.