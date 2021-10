Sortir l'Ete du Vendredi 6 Aout

Sortir l'été Vendredi 6 Aout :



Le Concours de chant Hissez les Voix c'est aujourd'hui à Agon Coutainville. Le gagant se verra décerner 2 jours de Studios et plus de 1500¤ de cadeaux sont à gagner. RDV à 13h30 à Agon jusqu'à 21h pour connaître la star coutainvillaise.

Tarifs : 8¤.

Soirée « Quiz Mix and live Special » Tubes de l'Ete au Bar restaurant La Payotte à Urville Nacqueville.

Jusqu'à Dimanche c'est « Le manchot Bulleur » 1er Festival de Bande dessinées et du livre graphique de Coutances.Expositions, atelier de dessin, concert et dédicaces sont au rendez-vous. RDV à Coutances à l'Eglise et Place St Nicolas.

Dans le cadre du Festival à Fond la Cale, ce soir concert à St martin de Brehal à 21h30 du groupe Soulparasol c'est du Reggae Tropical Acoustique.

Ne manquez pas le TOUR BEACH RUGBY aujourd'hui de 14h à 19h sur la plage de St Pair sur/mer.

Demain à l'hippodrome de Graignes auront lieu 8 courses en nocturne dont le Prix Tendance ouest à 21h02 sur 2725m, Début des courses à 20h suivi d'un Feu d'artifice.

Dimanche ne manquez pas l'anniversaire de AJ HACKETT NORMANDIE au Viaduc de la Souleuvre. Des sauts délires, des baptêmes d'Hélico, des défilés de mannequins à la Vertical, des concerts avec A fond'cale et Hygiaphone et un feu d'artifice vous seront proposé toute la journée pour fêter ces 20ans de sensations au Viaduc.

Ce dimanche c'est aussi le Motocross de Gorges. Venez vibrer au bruit des moteurs. Des Dizaines de coureurs auront fait le déplacement. C'est à voir près de Periers dans le Centre Manche.