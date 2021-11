Découvrez le tout nouveau titre de Lady Gaga ce mardi soir dans 100% Ouest

Lady Gaga frappe encore fort en dévoilant un nouvel extrait de son album ArtPop. Et pour cause, les ventes de son dernier opus ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Pour booster celles-ci Lady Gaga publie un extrait inédit intitulé "G.U.Y". Mais la chanteuse ne s'arrête là, loin de là. Pour illustrer son nouvel extrait on découvre un clip étonnant. Les codes de l'excentrisme made by Lady Gaga sont là : l’habituel folklore des débuts avec une atmosphère très esthétique. Elle incarne un ange qui renaît de ses cendres sur un clip de 11 minutes.

