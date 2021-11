C'est la référence du moment, Cascadeur à la pop flamboyante et aux mélodies accrocheuses est de passage au BBC. Très énigmatique, ce musicien sans visage au look du motard des années futures présentera les compositions de son dernier album "Ghost Surfer". S’il s’appelle Cascadeur ce n’est pas un hasard: c’est bien pour les risques vocaux et musicaux qu’il prend dans ses compositions.

