Coup de coeur 100% Ouest : Girls In Hawaii en concert au BBC

Entre 2004 et 2008, les Girls In Hawaii avaient sorti deux albums. Les girls donnent ensuite plusieurs concerts dans différents festivals en Europe et enregistrent leur premier album, "From Here To There" qui sort en novembre 2003 en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et se vend à plus de 60 000 exemplaires. En 2010, la disparition accidentelle de Denis (à la fois batteur, ami et frère) a stoppé net leur élan. Un chose est sûre, Girls in Hawaii a réussi un retour musical en 2013 après trois longues années d'absence.

De retour au BBC, Girls in Hawaïï présentera des extraits inédits de leur dernier opus "Everest". Focus avec Paul Langeois, directeur et programmateur de la scène de musique actuelle hérouvillaise !