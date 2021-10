Vidéo : revivez l'intégralité du débat des municipales à Rouen

Les 8 candidats à la mairie de Rouen dans le cadre des élections municipales des 23 et 30 mars prochains étaient présents au débat organisé par Tendance Ouest pour défendre leur projet.

Après Caen, Cherbourg, Granville, Alençon et Saint-Lô le débat du mercredi 12 mars mars au Hangar 10 sur les quais de Rouen était filmé et diffusé en direct sur le site tendanceouest.com. Les candidats se sont exprimés durant 1h30. Une émission spéciale, réalisée en public animée par Thibault Deslandes et Thomas Blachère de la rédaction de Tendance Ouest, accompagnés du politologue Michel Boivin.

8 candidats... 1 maire

Tendanceouest.com vous permet de revoir l'intégralité de ce débat avec Jean-Michel Bérégovoy, Jean-François Bures, Patrick Chabert, Clément Lefèvre, Guillaume Pennelle, Frédéric Podguszer, Raphaëlle Brangier et Yvon Robert.