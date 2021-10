Un jeune homme retrouvé mort à Vasteville

Le corps d'un artisan de Biville a été retrouvé, mercredi 5 mars, en bordure du massif dunaire de Vasteville. Sa disparition avait été signalée par ses proches sur les réseaux sociaux, mardi.

Les gendarmes de Beaumont-Hague et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Cherbourg ont été déployés sur le secteur mercredi, dès 9h. A leur côté, une équipe cynophile venue d'Evrecy, près de Caen, ainsi qu'une vingtaine de proches de la victime et d'habitants qui ont participé aux recherches.

Le corps du jeune homme de 26 ans a finalement été retrouvé vers 15h30, à quelques centaines de mètres de sa voiture. Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un acte suicidaire.