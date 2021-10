Sortir dans l'Orne : mardi 25 février

Ce mardi soir auditions des ensembles et orchestres du conservatoire d'Alençon. Parce que la musique n’est pas faite pour jouer seul dans son coin, un des objectifs de son apprentissage est d’apprendre à jouer avec les autres. Le Conservatoire est le lieu privilégié pour rencontrer d’autres musiciens, aborder différentes esthétiques et partager des émotions. Ce concert laissera carte blanche aux ensembles de pratiques collectives et aux orchestres pour interpréter des œuvres de styles différents. De quoi ravir vos oreilles et donner probablement l’envie à de jeunes artistes en herbe de rejoindre l’une ou l’autre de ces formations. Entrée libre à 20h30 à l'auditorium d'Alençon

Ce mardi, au carré du perche de Mortagne, La Grande évasion, des chansons pour aimer les livres pour les élèves de primaire. Dans ta chambre et privé de dessert ! Comment s’évader lorsqu’une chambre se transforme en cachot ? Creuser un tunnel à la petite cuillère ? Bien trop long. Et s’il suffisait… d’ouvrir un livre ? Nouvelles chansons, nouvelle mise en scène et une formation en trio donnent un coup de frais et de légèreté à ce spectacle. Dans un monde peuplé de livres, on peut se glisser dans la peau de nos héros préférés, jouer au jeu d’il était une fois ou trembler devant un ogre qui dévore des livres… "Un livre quand tu l’ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit…"