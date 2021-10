Rouen : nouveau jardin pour la crèche Graffiti's

Un projet social…

L’établissement compte 40 places dont un tiers est réservé aux enfants en situation de lourd handicap. Cela représente 53 familles dont 18 qui font l’objet d’un suivi particulier lié au handicap de l’enfant. La crèche a la particularité de travailler directement avec des professionnels de santé dans les locaux jouxtent la structure éducative. "Ce système de prise en charge médicalisée sur le temps de la crèche évite aux enfants la fatigue des transports", explique Axelle Legourd, chargée de mission au sein de l’association. Depuis mars 2013, le projet a déjà récolté 29 000€ sur les 65 000€ nécessaires. Axelle Legourd et son collègue Aurélien Lanchon sont confiants : “Nous espérons commencer les travaux en avril 2014 pour une réouverture du jardin en mai. Sinon, ils seront reportés en octobre afin que les enfants puissent continuer à profiter du jardin pendant l’été".

… et formateur

Les quatre étudiants qui participent à l’opération dans le cadre de leur projet tutoré ont pour mission de démarcher des entreprises afin de répondre aux besoins matériels et financiers des travaux. “Nous avons ainsi pu mettre nos cours de négociation en pratique. Le plus compliqué a été d’établir une liste des partenaires potentiels”, expliquent-ils. Et ce n’est pas seulement la validation du diplôme qui est en jeu. “Nous avons choisi ce projet car il présente un véritable intérêt et un objectif concret". Plusieurs entreprises ont déjà répondu positivement. Les particuliers peuvent également participer aux dons et l’association étant reconnue d’utilité publique, ils sont non imposables.

Pratique. Association Le Moulin Vert - Crèche Graffiti’s. Tél. 02 35 72 03 38