L'IFA Marcel Sauvage ouvre ses portes au public le mercredi 19 février de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Au cours de cette journée, des conseils personnalisés en matière d'orientation seront proposés aux visiteurs.

En tout, ce sont 2 500 apprentis et stagiaires formés et insérés chaque année. L'IFA est dédié à l'apprentissage et à la formation professionnelle.

Tel. 02 35 52 85 00, 11 rue du tronquet à Mont-Saint-Aignan