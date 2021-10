15 ans de réclusion aux Assises du Calvados

15 ans de réclusion criminelle : c'est le verdict rendu par les Assises du Calvados jeudi 13 février dans l'affaire du brûlé de Moult. L'agriculteur de 50 ans s'était rendu dans les locaux de l'entreprise de son beau-frère et l'avait aspergé d'essence avant d'y mettre le feu. Sa victime était décédée un mois plus tard. La Cour n'a pas retenu la préméditation du crime et l'homme écope de 15 ans de prison, quand l'avocat général avait requis une peine de 25 ans.